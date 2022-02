PSI-20 fecha com ganho marginal pressionado pela Galp

O PSI-20 encerrou a sessão desta quarta-feira a avançar uns ligeiríssimos 0,04%, para os 5.627,96 pontos. Ainda assim, o atenuar da queda das ações da Galp - que chegaram a perder mais de 4% - permitiu à bolsa portuguesa evitar um dia negativo. Das 19 cotadas do índice, 10 encerraram em terreno positivo, oito no vermelho e a Ibersol fechou inalterada.As maiores subidas do dia pertenceram à EDP Renováveis, que escalou 1,65%, para os 19,06 euros, seguida da Novabase (1,22%), Corticeira Amorim (1,16%) e Sonae, que avançou 1,08%, para os 1,032 euros.Entre os pesos pesados, a Jerónimo Martins subiu 0,47%, para os 21,40 euros, e o BCP ganhou 0,12%, para os 0,1622 euros. Nota ainda para os CTT, que valorizaram 0,80%, fechando nos 4,39 euros.Já a travar o desempenho da praça portuguesa esteve principalmente a Galp, que perdeu 2,68%, para os 9,73 euros. A petrolífera chegou a cair mais de 4% após ter divulgado os dados operacionais do último trimestre do ano passado e admitido ajuste nos dividendos As outras quedas mais acentuadas foram protagonizadas pela Semapa, Altri e Pharol, com descidas de 1,34%, 1,30% e 1,00%, respetivamente.No setor energético, além da Galp e EDPR, a EDP cedeu 0,44%, terminando o dia nos 4,49 euros, enquanto a REN e a Greenvolt ganharam 0,20% e 0,17%, respetivamente.