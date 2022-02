A Galp Energia revelou esta manhã o "trading update" do quarto trimestre de 2021, que mostram uma evolução positiva, ainda que ligeira, na produção de petróleo e um avanço, um pouco mais acentuado, na venda de combustíveis.





De acordo com o comunicado enviado à CMVM, a produção de petróleo a Galp atingiu 123 mil barris por dia em termos líquidos, o que corresponde a uma subida de 3% face ao quarto trimestre de 2020. Contudo, é uma redução de 3% em relação ao terceiro trimestre de 2020, quando essa produção atingiu os 126,6 mil barris por dia.





No Brasil, que representa a grande parte da atividade da Galp no "upstream", a produção "net entitlement" avançou 2% em termos homólogos, sendo que em Angola houve uma queda de 5%.





No comunicado a petrolífera referiu que "a produção working interest aumentou YoY, enquanto a variação QoQ refletiu a concentração de atividades de manutenção e inspeção no trimestre".





Por outro lado, na venda de produtos petrolíferos a Galp conseguiu registar subidas mais acentuadas, com um avanço de 22% em termos homólogos. Na na unidade comercial, os resultados são mistos, com as vendas de gás natural a cederam 23% e as vendas de eletricidade a subirem 27%%.





Na área de refinação e midstream a Galp Energia registou as matérias-primas processadas a desceram 42% contra o período homólogo, "impactadas por manutenção planeada no hydrocracker e um evento não planeado numa das fornalhas da unidade de destilação atmosférica. O sistema retomou as condições normais de operação em meados de dezembro".





Já a margem de refinação consolidou-se em terreno positivo. Subiu de 4,1 dólares por barril no terceiro trimestre para 5,6 dólares.





Por fim, na unidade de renováveis e novos negócios a Galp Energia chegou ao quarto trimestre com 963 MW de capacidade instalada, com uma geração de energia de 213 GWh.





A petrolífera estima que a sua dívida líquida deva aumentar durante o quarto trimestre de 2021, indicando também que "o forte cash flow operacional da Galp no quarto trimestre será parcialmente compensado por um aumento do fundo de maneio, principalmente relacionado com efeitos temporários de contas de margem ao final de 2021".



Tendo em conta esta situação, com os referidos efeitos temporários de fundo de maneio a reverter ao longo de 2022, o Conselho de

Administração da empresa irá considerar um ajuste na distribuição de dividendos aos acionistas, ajuste esse que será anunciado no dia da publicação dos resultados, marcada para o próximo dia 21.





Notícia atualizada às 08h38 com a inclusão do ajuste na distribuição de dividendos