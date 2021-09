PSI-20 fecha em queda com Nos a afundar quase 4%

analista Andrew Lee, do Goldman Sachs, ter revisto em baixa a recomendação para as suas ações, de "comprar" para "neutral". Quer isto dizer que as expectativas face às ações da operadora liderada por Miguel Almeida são neutrais. Já o preço-alvo foi mantido nos 3,90 euros, o que confere às ações da Nos um potencial de subida de 10,1% face ao valor a que encerrou na terça-feira (3,5420 euros).



No resto da praça portuguesa o sentimento foi igualmente de quedas, com apenas três cotadas a valorizar e uma a manter-se inalterada. Os CTT - Correios de Portugal desvalorizaram 3,39% para os 4,56 euros por ação e o BCP - Banco Comercial Português recuou 2,12% para 12,92 cêntimos.



Do lado das subidas estiveram a Corticeira Amorim (1,53%), a EDP - Energias de Portugal (0,56%) e a REN (0,40%).



Os investidores em toda a Europa estão a olhar para o encontro do BCE, que termina amanhã. Não se espera que Chhristine Lagarde, a líder da autoridade bancária, faça grandes alterações com a redução do atual programa de compras de dívida a parecer o mais provável.











O índice PSI-20 terminou a sessão desta quarta-feira a desvalorizar 1,15% para os 5.363,45 pontos, em linha com o sentimento registado pelas restantes praças europeias que aguardam pela reunião desta quinta-feira do Banco central Europeu (BCE).