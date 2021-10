PSI-20 fecha no verde com subida de 3% da EDPR e Jerónimo Martins em máximos históricos

Leia Também Lucros da Jerónimo Martins crescem 48% para 324 milhões até setembro

A bolsa de Lisboa fechou a sessão desta quinta-feira em alta, a valorizar 0,99%, para 5.755,67 pontos. Das 19 cotadas que compõem o índice de referência, 11 fecharam em alta e 8 a cair.A EDP Renováveis liderou os ganhos, com uma subida de 3,16% para 24,78 euros, enquanto a casa-mãe valorizou 1,12% para 4,95 euros.A Jerónimo Martins foi a cotada com a segunda maior subida na sessão, com ganhos de 2,14% para 19,57 euros. Os títulos da dona do Pingo Doce estiveram a reagir às contas trimestrais divulgadas esta quarta-feira, após o fecho do mercado. As ações da empresa terminaram a sessão em máximos históricos e estão a valorizar cerca de 14% este mês.O BCP, que também apresentou resultados esta quarta-feira, reportando lucros de 59,5 milhões de euros nos primeiros nove meses deste ano, o que representa uma queda de 59,3% face ao mesmo período do ano anterior, avançou 0,71% na sessão, para 0,1551 euros.A Greenvolt avançou 1,89%, com as ações a cotar nos 7,02 euros.A Ibersol destacou-se nas quedas, a descer mais de 2% para 4,89 euros, no dia de arranque do aumento de capital da empresa. O peso-pesado Galp fechou tmabém no vermelho, a cair 0,7% para 9,09 euros.Também os CTT fecharam no vermelho, a ceder 1,34% para 4,78 euros.(notícia atualizada)