PSI-20 incapaz de seguir ganhos da Europa com EDP Renováveis a cair quase 5%

A empresa compensou os consumidores lesados e prescindiu de levar o caso a tribunal, pelo que a multa foi reduzida para metade.



De regresso às quedas, o BCP perdeu encolheu 0,77% para os 11,53 cêntimos por ação. Ontem, foi divulgado que o banco polaco detido pelo BCP constituiu uma nova provisão de 379,6 milhões de zlótis no quarto trimestre, em linha com o que estão a fazer várias instituições financeiras do país. No quarto trimestre deverá ter prejuízos, mas na globalidade do ano espera lucros.



O índice PSI-20 terminou a sessão desta terça-feira a valer menos 1,49% do que ontem, caindo assim para os 4.888,68 pontos. No resto da Europa, contudo, o cenário é de ganhos.Por cá, a bolsa nacional desvaloriza pela segunda sessão nesta semana, tendo registado onze quedas nas últimas 14 sessões.A EDP Renováveis encabeça a lista das maiores quedas, com uma desvalorização de 4,69% para os 23,35 euros por ação. Também a EDP perdeu 1,84% para os 5,216 euros por ação.Ainda no setor da energia, a Galp avançou 0,42% para os 8,620 euros por ação, num dia em que foi pública a decisão da ERSE -