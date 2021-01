Nova onda de provisões na Polónia atira unidade do BCP para prejuízos no quarto trimestre de 2020

O Bank Millennium, unidade polaca do Banco Comercial Português, anunciou esta segunda-feira que a gestão da instituição financeira decidiu constituir uma provisão de 379,6 milhões de zlótis (83,5 milhões de euros) no quatro trimestre, devido aos "riscos legais relacionados com os créditos concedidos em moeda estrangeira".

A instituição financeira segue assim a estratégia de outros bancos polacos, que têm anunciado nos últimos dias uma nova onda de provisões para fazer face às perdas potenciais com estes créditos que assolam há vários anos todo o setor no país.

Na semana passada o Mbank, do Commerzbank, anunciou uma provisão de 439,5 milhões de zlótis (100 milhões de euros) e o ING Bank Slaski também assumiu perdas de 250 milhões de zlótis (55 milhões de euros).

De acordo com a Bloomberg, após mais esta onda de provisões, o setor na Polónia está agora mais próximo de colocar um ponto final neste problema. Apesar de já há vários anos os bancos terem deixado de conceder créditos em moeda estrangeira, a fatura tem sido paga todos os anos, já que os clientes têm ganho grande parte dos processos judiciais que interpuseram contra os bancos. No caso do Bank Millennium, desde 2008 que não concede crédito à habitação em moeda estrangeira, tendo vindo a diminuir a exposição a este tipo de financiamentos.

Ainda Segundo a Bloomberg, o regulador polaco está a incentivar os bancos a fazerem acordos extra-judiciais com os clientes, pelo que esta onda de novas provisões devem refletir os montantes que os bancos calculam que vão gastar para resolver o problema de vez.

No comunicado emitido esta tarde, o Bank Millennium diz que o montante das provisões é mais elevado do que em trimestres anteriores, para ter em conta "a tendência de decisões negativas dos tribunais e alterações na metodologia de reconhecimento de riscos".

"Em resultado deste nível de provisões e apesar do desempenho operacional forte, o banco espera um resultado líquido negativo no quarto trimestre, embora com um valor positivo no conjunto de 2020", acrescenta o comunicado.

O Bank Millennium obteve lucros de 132 milhões de zlótis (29 milhões de euros) nos primeiros nove meses de 2020, valor que equivale a uma descida de 75% face ao período homólogo.

Os resultados do quarto trimestre serão anunciados a 2 de fevereiro. O BCP publica as contas a 25 de fevereiro.