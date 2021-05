PSI-20 no vermelho com 15 cotadas em queda e Navigator a afundar mais de 6,5%

O índice PSI-20 fechou a sessão desta segunda-feira a perder 1,19% para 5.180,18 pontos, com 15 cotadas em queda, duas em alta e uma inalterada no valor de fecho da passada sexta-feira. Foi a segunda sessão seguida em que a bolsa nacional transacionou em terreno negativo, o que a levou a tocar em mínimos de 14 de maio.A praça lisboeta negociou em linha com a tendência de quedas também observada na generalidade das bolsas europeias, exceção feita à praça de Atenas que subiu perto de 1% na sessão. Já o índice de referência europeu Stoxx600 desvalorizou e fechou em queda pela primeira vez em oito sessões numa altura em que ganham força os receios quanto a uma retirada dos estímulos económicos adotados pelos bancos centrais em resposta à crise pandémica, convicção reforçada num contexto em que vêm sendo divulgados indicadores económicos que apontam para uma retoma robusta.Em Lisboa, foi a Navigator que mais penalizou, com a cotada a perder 6,68% para 2,82 euros. Num dia em que negociou em mínimos de 30 de março último, a Navigator registou a maior queda diária desde 12 de março do ano passado, refletindo assim os resultados reportados na sexta-feira, já depois do fecho da negociação bolsista, que mostraram uma quebra dos lucros para 23,5 milhões de euros entre janeiro e março Continuando no setor do papel, também a Altri (-1,80% para 5,725 euros) e a Semapa (-0,85% para 11,70 euros) fecharam a perder.A energia não foi exceção, com as quatro cotadas do setor em queda: a EDP caiu 1,53% para 4,705 euros, a EDP Renováveis desceu 1,08% para 19,29 euros, a Galp Energia deslizou 1,02% para 10,18 euros e a REN resvalou 1,08% para 2,285 euros.Nota negativa ainda para a Nos, que recuou 1,28% para 2,924 euros e para o BCP, que desvalorizou 0,44% para 15,91 cêntimos.A travar maiores perdas na bolsa nacional estiveram a Pharol (+1,16% para 10,48 cêntimos) e os CTT (+1,18% para 4,27 euros).(Notícia atualizada)