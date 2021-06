PSI-20 em terreno positivo com BCP a subir mais de 1%

Leia Também Europa fixa maior série de ganhos desde final de 2019

O PSI-20 abriu em alta na sessão desta terça-feira, com o índice a avançar 0,49% para os 5.205,57 pontos. Entre os pesos pesados do índice, o BCP iniciou a sessão no verde, tal como as cotadas do grupo EDP.Na Europa, os investidores estão à espera da divulgação de vários indicadores, como a estimativa da inflação no mês de abril na Zona Euro ou ainda a evolução da atividade industrial na Zona Euro. Também vão ser conhecidos dados sobre o desemprego no mês de abril.Em Lisboa, o BCP abriu a sessão a ganhar 1,01%, para os 16,07 cêntimos. Na energia, tanto as cotadas do grupo EDP como a Galp estão a valorizar. A EDP avança 0,11% para os 4,710 euros e a EDP Renováveis aprecia 0,36% para os 19,36 euros. A Galp Energia ganha 0,64%, para os 10,245 euros.No setor do retalho, a Jerónimo Martins começou o dia a subir 0,28%, para os 15,875 euros. Os títulos da Sonae valorizam 0,64% para os 78,85 cêntimos.No setor do papel, a Navigator inicia a sessão a ganhar 1,06% para os 2,850 euros. Na sessão de segunda-feira, a empresa encerrou o dia no vermelho, a cair 6,68% para 2,82 euros, após a divulgação de resultados na sexta-feira, com vendas 16% mais baixas entre janeiro e março. A Altri valoriza 0,52%, para 5,755 euros.A Semapa abriu a sessão inalterada, nos 11,70 euros. A empresa divulgou esta segunda-feira os resultados do primeiro trimestre, já depois do fecho da bolsa. A papeleira viu os lucros aumentarem mais de 47%, apesar da quebra de 11,5% nas vendas no primeiro trimestre.A liderar as perdas está a Ibersol, que começou a sessão a cair 3,28% para os 5,90 euros. A empresa, que explora espaços de restauração de marcas como a KFC, Burger King ou Pizza Hut, viu os prejuízos trimestrais aumentarem em 75%, em termos homólogos, para 15,7 milhões de euros, devido à pandemia.(notícia atualizada)