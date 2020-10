PSI-20 sobe com Renováveis e Jerónimo a registarem maior subida em três meses

alterações decorrentes do acordo entre os Correios e a associação que representa as juntas de freguesia (Anafre). As juntas de freguesia vão poder disponibilizar mais serviços dos CTT. E, no futuro, podem vir a abrir mais postos de correios em juntas.

A contrariar o ímpeto positivo do índice esteve a pesada Galp, que desceu 1,54% para os 7,79 euros, acompanhando pesadas quedas do petróleo. Os preços da matéria-prima retraem-se com o regresso de um grande produtor, a Líbia, ao mercado, que está a pressionar com esta adenda à oferta.

A bolsa nacional fechou em alta, com o PSI-20 a avançar 0,96% para os 4.106,16 pontos. A contribuir para o desempenho positivo ficaram nove cotadas no verde, contra oito a descer.Lá fora, em ambos os lados do oceano, o registo é igualmente positivo. Os investidores estão mais otimistas quanto à possibilidade de os Estados Unidos avançarem com um novo pacote de estímulos, depois de ter sido adiada a votação do mesmo, de forma a permitir um melhor entendimento entre democratas e republicanos antes da decisão.Por cá, o grupo EDP e a Jerónimo Martins destacaram-se no verde. A EDP Renováveis valorizou 3,68% para os 14,66 euros, a maior subida desde 7 de julho, com a qual tomou a liderança dos ganhos.A retalhista Jerónimo Martins também teve a maior subida em cerca de três meses, desde 28 de maio, ao somar 3,17% para os 14,14 euros, e ficou em segundo no pódio das cotadas que mais valorizaram.A EDP também mostrou força com um salto de 1,93% para os 4,28 euros.Pelo meio, os CTT apreciaram 2,38% para os 2,58 euros, no dia em que entram em vigor(Notícia atualizada às 16:56)