PSI-20 sobe pela sétima sessão com BCP a somar mais de 1,5% e Altri em máximos

O banco liderado por Nuno Amado puxa pela bolsa nacional, ao valorizar mais de 1,5% no arranque da sessão. A Altri destaca-se no sector do papel, ao voltar a renovar máximos históricos com uma valorização de 1,71%.

O PSI-20 avança 0,56% para os 5.645,03 pontos, com 12 cotadas a subir e seis inalteradas. É a sétima sessão consecutiva em que a praça nacional abre no verde. Na Europa, o Stoxx 600 resume um sentimento igualmente positivo, ao valorizar 0,25% para os 387,84 pontos. As principais praças, desde a francesa, a espanhola, até à alemã, iniciaram o dia com sinal verde.



Em Lisboa, o BCP impulsiona o principal índice ao registar uma subida de 1,60% para os 27,33 cêntimos na abertura. O banco liderado por Nuno Amado mantém a trajectória ascendente há sete sessões consecutivas. "A evolução das yields italianas e as suas repercussões nas ações bancárias do país deverão ditar o curso do BCP", escrevem os analistas do BPI.



A sustentar os ganhos está ainda a Jerónimo Martins, com um arranque positivo de 0,81% para os 13,63 euros.



A estrela do índice nacional é contudo a Altri que, com uma subida de 1,71% para os 8,32 euros, continua a atingir máximos históricos. A papeleira é acompanhada pelas pares, com a Navigator a atingir máximos pouco depois da abertura - valoriza 1,60% para os 5,73 euros. Desde a quarta-feira passada, isto é, mais de uma semana, que ambas as cotadas não descem ao terreno negativo. A Semapa, embora não atinja recordes, sobe também 1,54% para os 23,10 euros. (Notícia em actualizada às 08:35)