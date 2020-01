Por outro lado, os analistas do Caixabank BPI relembram na sua nota diária que a semana também será intensa no que concerne à apresentação de resultados. Cerca de 16% das empresas que compõe o Stoxx600 irão reportar as suas contas trimestrais, entre as quais várias companhias suíças e holandesas (correspondente a 40% dos respetivos índices nacionais).



Por cá, a EDP é o peso pesado em destaque no verde, ao voltar a renovar máximos: está a cotar no nível mais alto desde janeiro de 2008, ao subir 1,98% para os 4,33 euros.



Ainda a sustentar os bons resultados da bolsa estão a Jerónimo Matins, a Galp e o BCP. A retalhista soma 0,55% para os 15,66 euros. A Galp e o BCP sobem ambas 0,33% para os 13,82 euros e para os 18,24 cêntimos, respetivamente. A Galp Energia revelou esta terça-feira, 28 de janeiro, que a sua produção de petróleo cresceu 21% no quarto trimestre do ano passado, com os contributos positivos da atividade tanto no Brasil como em Angola.



No topo da tabela de ganhos brilha ainda a Sonae Capital, que já disparou 6,56% para os 78 cêntimos.

A bolsa nacional abriu em alta, com o índice nacional, o PSI-20, a valorizar 0,78% para os 5.219,28 pontos. A contribuir para o desempenho positivo estão 13 cotadas a subir contra apenas duas a perder e três inalteradas.As praças europeias mostram uma recuperação generalizada, depois de a epidemia de coronavírus que teve origem na China se ter traduzido numa retração dos investidores, que na última sessão produziu fortes quebras. As vítimas mortais, segundo os últimos dados divulgados pelas autoridades chinesas, já ascendem a 106, e os casos multiplicam-se até aos 4.500. Depois de três casos terem sido detetados em França na semana passada, agora há mais um na Alemanha.