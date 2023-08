PSI foge à onda vermelha que inunda Europa e EUA em agosto

Agosto, historicamente, já não é um mês fácil para as ações e, este ano, juntou-se o pessimismo sobre a economia da China e os discursos “hawkish” dos bancos centrais no simpósio de Jackson Hole, levando as ações europeias e dos EUA a recuarem. O PSI conseguiu, no entanto, escapar à tendência, tendo subido 0,63% no mês, com a ajuda da construtora Mota-Engil, que adicionou 113,5 milhões de

...