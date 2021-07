Queda de mais de 3% do BCP leva PSI-20 para terceiro deslize seguido

O número de novos disparou em Tóquio, capital do Japão, levando a bolsa a contrarias a tendência no continente. Na Austrália, o país irá entrar em confinamento de 5 dias.





Leia Também Greenvolt escala 25% na estreia em Lisboa. Ações nos 5,30 euros A economia chinesa cresceu de forma mais lenta no segundo trimestre deste ano, mas em linha com o previsto. O PIB (produto interno bruto) avançou 7,9% entre abril e junho, depois de ter crescido 18,3% nos primeiros três meses.

O índice PSI-20 abriu a sessão desta quinta-feira a perder 0,95% para os 5.117,68 pontos, numa manhã igualmente nublada para as restantes praças europeias. O discurso de Jerome Powell no Congresso dos EUA, o crescimento da China e os casos de covid-19 um pouco por todo o mundo vão centrando as atenções dos investidores.Por um lado, o discurso de Powell, líder do banco central norte-americano, acalmou os investidores, uma vez que garantiu que a retirada de estímulos não seria para já. Por outro, a subida de casos de covid-19 em todo o mundo está a deixar os investidores de pé atrás.Por cá, o BCP vai liderando as quedas matinais com uma desvalorização de 3,11% para os 12,76 cêntimos por ação. Ainda assim, todas as cotadas estão a negociar no "vermelho". Também a EDP e EDP Renováveis perdem 0,45% e 0,68%, respetivamente.A Nos (-0,53%) e a Altri (-1,12%) vão recuando, num dia em que a subsidiária da papeleira se estreia em bolsa com um tom positivo. A Greenvolt, ainda fora do PSI-20, está por esta altura a valorizar 24,71% para os 5,30 euros por ação. Nestes primeiros 20 minutos de negociação foram negociadas já 237.507 ações.A petrolífera Galp está a perder igualmente força (-1,38%), num dia em que os preços do petróleo estão a desvalorizar.