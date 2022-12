“Rally” de Natal não deixa PSI de fora

Já é costume o Pai Natal brindar os investidores com um típico “rally” de época – as bolsas por norma sobem no final do ano. Este ano, os especialistas têm esperança de que o Pai Natal deixe a prenda habitual - e o PSI não foge à regra -, apesar da obstrução da chaminé com os avisos sobre uma recessão e as políticas restritivas decorrentes da covid na China. No entanto, “tudo dependerá

...