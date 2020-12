Grupo EDP em máximos históricos já vale mais de metade do PSI-20

No resto da bolsa nacional destaque também para o Banco Comercial Português, que valorizou 1,12% para os 12,64 cêntimos por ação. Em contraste, a petrolífera Galp encolheu 0,32% para os 8,780 euros por ação.

A EDP e a EDP Renováveis renovaram máximos históricos na sessão desta quinta-feira, com o valor de mercado de ambas a superar os 36,5 mil milhões de euros, o que representa 56% das 17 cotadas representadas no índice PSI-20.A EDP ganhou 1,05% para os 4,896 euros por ação, no dia em que concluiu o 0,61% para os 4.825,53 pontos, à boleia do grupo EDP.