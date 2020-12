EDP Renováveis atinge recorde acima de 20 euros e já vale mais do que Galp e Jerónimo Martins juntas

A EDP Renováveis continua imparável na bolsa portuguesa, continuando a acumular recordes numa base diária. Esta quinta-feira a empresa de energias renováveis do Grupo EDP atingiu um novo máximo histórico mais marcante, pois superou pela primeira vez a fasquia dos 20 euros por ação.

Pouco depois da abertura da sessão as ações subiam 1,62% para 20,10 euros, elevando para 91,4% o ganho acumulado em 2020. A EDP Renováveis é de longe a cotada do PSI-20 com melhor desempenho na bolsa portuguesa em 2020, um ano marcado pelo efeito negativo da pandemia na maioria das empresas cotadas.

Mas se há setores que foram muito castigados, há outros que tiraram partido na nova conjuntura. O das energias renováveis foi um deles, já que a pandemia reforçou a aposta das empresas e dos governos na transição energética e nas tecnologias não poluentes.

A forte subida das ações da EDP Renováveis catapultou o valor de mercado da empresa para 17,5 mil milhões de euros. É a segunda cotada mais valiosa do PSI-20 (só atrás da EDP, com 19,7 mil milhões de euros), surgindo já bem à frente da Jerónimo Martins e da Galp Energia, duas cotadas que no passaram já tiverem no trono das empresas mais valiosas do PSI-20.

A capitalização bolsista da EDP Renováveis já é mesmo superior ao valor de mercado conjunto da dona do Pingo Doce (8,9 mil milhões de euros) e da petrolífera portuguesa (7,3 mil milhões de euros).

Há um ano atrás a situação era bem diferente, com o valor de mercado da EDP Renováveis inferior ao dos outros pesos pesados do PSI-20. A empresa de energias verdes do grupo EDP tinha um valor de mercado de 8,9 milhões de euros a 17 de dezembro de 2019, enquanto a Jerónimo Martins apresentava nessa data uma capitalização bolsista de 9,26 mil milhões de euros e a Galp Energia de 12,38 mil milhões de euros.

A subida da EDPR não é caso único na Europa, com as empresas de energias verdes europeias à frente dos ganhos entre os principais índices do velho continente. Ainda assim os analistas continuam a ver potencial no setor, apesar das avaliações já "apertadas" de algumas cotadas.

De acordo com a base de dados da Bloomberg, a EDP Renováveis tem um preço-alvo médio de 17,98 euros, já bem abaixo da atual cotação.

Num artigo publicado esta quinta-feira pela Bloomberg, a RBC Capital assinala que os investidores não estão a dar o crédito suficiente a utilities como a SSE, a RWE e a EDP, que têm um equilíbrio de ativos renováveis e redes de eletricidade.

A EDP acumula uma valorização de 28,72% este ano, o que também representa um dos melhores desempenhos no PSI-20.