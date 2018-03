Rolls-Royce dispara mais de 12% com subida dos lucros e corte de funcionários

As acções da fabricante de turbinas e motores para o ramo da aviação registam a maior subida em quase dois anos, depois de os lucros terem aumentado 25% no ano passado.

As acções da Rolls-Royce estão a disparar na bolsa de Londres, depois de a empresa ter anunciado uma subida de 25% nos seus lucros anuais e cortes de postos de trabalho, sobretudo em funções de gestão.





Os títulos da fabricante de turbinas e motores para o ramo da aviação sobem 12,69% para 934,20 pence, a maior valorização desde Julho de 2016.