Sanções à Rússia atiram Wall Street para território de correção

Com a Ucrânia no centro das atenções, Wall Street viveu um novo dia negativo. O sell-off que já vinha assolando os mercados acentuou-se após o presidente norte-americano, Joe Biden, ter anunciado hoje sanções contra Moscovo.O Dow Jones cedeu 1,42%, para os 33.596,61 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq Composite caiu 1,23%, fechando nos 13.381,52 pontos. O índice alargado S&P 500, por seu turno, perdeu 1,01%, para os 4.304,76 pontos, entrando em território de correção, com uma queda de mais de 10% desde os máximos de janeiro."O mercado de capitais tem razões para estar preocupado com as tensões atuais entre a Rússia e a Ucrânia, que ameaçam a esperada desaceleração da inflação que muitos investidores e empresas esperam na segunda metade deste ano", refere Lori Calvasina, da RBC Capital Markets, numa nota citada pela Bloomberg.As tensões geopolíticas poderão levar a Reserva Federal (Fed) a ter de optar por um procesos mais lento de subida das taxas de juro, sendo que os mercados já tinham precificado essas subidas, assinala Kathy Jones, da Charles Schwab, em declarações à Bloomberg.