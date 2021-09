“Sell-off” na China contagia bolsas emergentes

As bolsas chinesas acumulam os piores desempenhos a nível global em 2021. O índice Hang Seng tomba mais de 11%, com as ações chinesas em contraciclo.

