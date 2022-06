Selloff nas tecnológicas atira Wall Street ao chão

Os principais índices bolsistas do outro lado do Atlântico fecharam em terreno negativo, com as tecnológicas a arrastarem Wall Street para o vernelho. Um relatório que deu conta de que os norte-americanos estão mais pessimistas perante as perspetivas para a economia não ajudou.

O índice industrial Dow Jones fechou a ceder 1,56% para 30.946,99 pontos e o Standard & Poor’s 500 caiu 2,01% para 3.821,55 pontos.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite mergulhou 2,98%, fixando-se nos 11.181,54 pontos. A pesar estiveram sobretudo as quedas de gigantes como a Amazon e a Tesla.

Os operadores tomaram mais um "banho de realidade" depois de um preocupante relatório sobre a confiança dos consumidores, refere a Bloomberg. Um barómetro sobre as expectativas dos consumidores para a evolução da economia – que reflete um outlook a seis meses – caiu para perto de mínimos de uma década, o que desanimou os investidores.

Estes dados chegam numa altura em que os analistas ainda se mantêm otimistas quanto aos lucros das empresas no trimestre que está agora prestes a terminar – já que se prevê um recorde nas margens líquidas do agregado das cotadas do S&P 500.

No entanto, o panorama económico sombrio levou os principais índices de Wall Street para território negativo – depois de terem chegado a estar a subir em torno de 1%.

A reconstituição trimestral das carteiras de ativos também alimentou a volatilidade na sessão desta terça-feira.

Para os estrategas do Goldman Sachs, as previsões para as margens líquidas das empresas neste trimestre são demasiado otimistas, o que, no entender do banco, coloca as ações em risco de perdas adicionais quando os analistas de Wall Street revirem em baixa as suas estimativas.

Também Max Kettner, estratega do HSBC, considera que as ações ainda não estão a refletir o impacto de uma potencial recessão, com as expectativas para os resultados corporativos a poderem ser revistas em baixa.