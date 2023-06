Sinais de resiliência económica nos EUA animam Wall Street

As principais bolsas do outro lado do Atlântico encerraram em terreno positivo, sustentadas por novos indicadores económicos que se revelaram animadores.



Carla Pedro cpedro@negocios.pt 21:13









As bolsas norte-americanas fecharam em alta, a interromper um ciclo de perdas, com novos dados económicos animadores a aliviarem os receios dos investidores quanto à possibilidade de uma recessão iminente desencadeada pela agressiva subida dos juros diretores por parte da Reserva Federal. O índice industrial Dow Jones fechou a somar 0,63%, para 33.926,74 pontos, depois de seis dias consecutivos em queda. Já o Standard & Poor's 500 avançou 1,15% para 4.378,41 pontos, após ter recuado em cinco das últimas seis sessões. Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite ganhou 1,65% para se fixar nos 13.555,67 pontos – e está a caminho de registar o seu melhor desempenho dos últimos 40 anos num primeiro semestre, com uma valorização em torno de 29%. Hoje foi divulgado que as novas encomendas de bens de capital manufaturados subiram inesperadamente em maio e que as vendas de casas novas também dispararam no mesmo mês. Já a confiança dos consumidores norte-americanos aumentou para perto de máximos de um ano e meio neste mês de junho. Além de os dados económicos serem encorajadores, o mercado também subiu devido a fatores sasonais, disse à Reuters o principal estratega da Spouting Rock Asset Management, Rhys Williams. "A semana passada foi má para os mercados acionistas e esta segunda-feira também. Agora estão a corrigir em alta. Poderá também haver as normais compras de final de trimestre", o que impulsiona as bolsas, comentou o mesmo analista.

