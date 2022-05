S&P 500 tem melhor semana do último ano e meio

O índice industrial Dow Jones fechou a sessão desta sexta-feira a somar 1,76% para 33.212,96 pontos.

Já o Standard & Poor’s 500 avançou 2,47% para 4.158,24 pontos, registando a melhor semana desde novembro de 2020 com um ganho de perto de 6% no cômputo das cinco sessões.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite terminou hoje a valorizar 3,33%, fixando-se nos 12.131,13 pontos.

O índice tecnológico esteve a ser sustentado por cotadas como a Apple, Tesla e Dell Technologies (que ganhou com o facto de anunciar receitas acima do esperado).

O índice de despesas do consumo privado subiu 6,3% em abril, em termos homólogos, um abrandamento face aos 6,6% contabilizados em março, segundo os dados divulgados hoje pelo Departmento norte-americano do Comércio, o que animou o mercado.

Os sinais de melhoria na frente inflacionista redobram a ideia de que a Fed talvez não precise de endurecer muito mais a sua política monetária – essa foi também a mensagem que ficou da divulgação, esta semana, das atas da reunião de 3 e 4 de maio, em que o banco central se mostra mais otimista e com a expectativa de poder pausar em finais do ano o ciclo de subida dos juros.

As bolsas de Wall Street continuaram assim hoje a recuperar de várias semanas consecutivas de queda (sete no caso do S&P 500 e oito no caso do Dow), com o facto de os investidores institucionais estarem a reequilibrar as suas carteiras a ajudar a içar as ações neste final do mês.

Segundo o Bank of America, os fundos de ações globais tiveram o maior afluxo de apostas das últimas 10 semanas, lideradas pelos títulos norte-americanos.

Na próxima segunda-feira, os mercados norte-americanos estarão encerrados para assinalar o Memorial Day.