Supervisor da bolsa portuguesa "acompanha" falência do SVB e medidas nos EUA

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) está a acompanhar os desenvolvimentos do colapso do Silicon Valley Bank (SVB) nos Estados Unidos, que está a gerar um "sell-off" nos mercados financeiros globais. Em declarações por escrito ao Negócios, o supervisor da bolsa diz estar a seguir as medidas adotadas para contar o contágio.



...