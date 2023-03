E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

À medida que os receios com a banca internacional se têm vindo a alastrar, os investidores refugiaram-se nas tecnológicas, com o alívio da “yield” das dívidas soberanas nos EUA e Europa a ajudar. Os analistas esperam, no entanto, que a mudança de foco possa acontecer em breve, dado o peso das elevadas taxas de juro dos bancos centrais para o setor.





...