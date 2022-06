Tecnológicas arrastam Wall Street para terreno negativo

Leia Também Otimismo com economia leva Wall Street a melhor semana do último mês

Wall Street terminou a sessão desta segunda-feira no vermelho, depois do "rally" da semana passada.Com o semeste a chegar ao fim, os investidores alinham expetativas para a segunda metade do ano. Em breve vai arrancar a época de resultados das empresas - que habitualmente dá gás aos índices - que, contudo, estará envolta numa névoa de incerteza trazida pela alta da inflação e pelo aperto da política monetária por parte dos bancos centrais.Depois de algumas oscilações ao longo da sessão, os três principais índices da bolsa norte-americana encerraram com perdas, com o Dow Jones a ceder 0,20%, para os 31.438,26 pontos, enquanto o S&P 500 caiu 0,29%, fechando nos 3.900,35 pontos. Já o Nasdaq Composite recuou 0,72%, até aos 11.524,55 pontos.O setor tecnológico ajudou a arrastar a negociação para terreno negativo, com os investidores a fugirem das grandes cotadas, mais sensíveis ao aumento das taxas de juro. Assim, a Amazon cedeu 2,8%, a Microsoft desvalorizou 1,1% e a Alphabet, dona da Google, recuou 1,8%."O motivo da falta de direção nesta semana e na próxima é que os investidores vão tentar descobrir o que dizem as contas do segundo trimestre", indicou à Bloomberg Sam Stovall, estrategista-chefe de investimentos da CFRA Research em Nova York."Haverá muitos gestores de fundos a requilibrar seus portfólios esta semana, o que pode significar mais volatilidade", considerou, por sua vez, Fawad Razaqzada, analista de mercado do City Index e Forex.com à Reuters.Os três índices estão a caminho de registrar duas quedas trimestrais consecutivas pela primeira vez desde 2015. Ao que tudo indica, poderão também registar perdas em junho, o que marcaria três meses seguidos em baixa para o Nasdaq, na sua maior sequência de desvalorizações em sete anos.