Tecnológicas impulsionam Wall Street. S&P 500 com melhor série em nove meses

As bolsas norte-americanas encerraram a sessão desta sexta-feira em alta, com as tecnológicas a darem o principal contributo. Isto numa altura em que os investidores avaliam se uma inflação mais baixa, como a registada em julho, poderá levar a Reserva Federal norte-americana (Fed) a abrandar o ritmo da subida das taxas de juro.



O S&P 500 avançou 1,73% para 4.280,15 pontos, concluindo a sua quarta semana de ganhos – a série mais longa desde novembro.





Por outro lado, o tecnológico Nasdaq Composite subiu 2,09% para 13.047,19 pontos, enquanto o Nasdaq 100 já entrou em "bull-market" – o que significa que está a ganhar mais de 20% face ao último mínimo (que foi em junho).Já o industrial Dow Jones ganhou 1,27% para 33.761,05 pontos.Com a "earnings season" quase a terminar, a divulgação de dados económicos no Estados Unidos e figuras-chave da Reserva Federal norte-americana a evitarem parecer demasiado "dovish" – expressão usada para definir uma política monetária mais concentrada em taxas de juro baixas –, muitos analistas acreditam que pode haver uma hipótese de recuperar o fôlego.Lindsey Bell, principal estratega do Ally, acredita que os mercados estão prestes a entrar num período conturbado. "Historicamente, setembro e outubro são notoriamente voláteis, muitas vezes com grandes quedas nas bolsas. Depois de uma subida de mais de 10% desde meados de junho, uma queda sazonal pode ser boa para moderar as expetativas", disse.