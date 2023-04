Touros ignoram alarmes de recessão nos EUA

Os três bancos de Wall Street que deram início à época de resultados do setor financeiro fizeram provisões de 3.750 milhões de dólares para acautelar o risco de incumprimento de crédito numa recessão. Ainda assim, os investidores focaram-se no reforço do lucro.

