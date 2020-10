Trader de 32 anos guia 21 mil investidores amadores

Mas Smith, mais conhecido online como Jaynemesis, guia as decisões de investimento de mais de 21 mil pessoas com 40 milhões de dólaresem ativos, que imitam as suas negociações numa plataforma digital chamada eToro. Quando compra ações da FedEx, as pessoas vão atrás, e quando aposta na queda do índice Nasdaq, os utilizadores fazem o mesmo.





Tudo acontece na eToro, que chama ao seu serviço de "copytrading". Embora este recurso tenha desempenhado um papel fundamental para atrair mais de 15 milhões de utilizadores para a empresa israelo-britânica - que está mais ou menos no mesmo nível da Robinhood -, a prática ainda tem de se enraizar nos Estados Unidos. Isso pode estar prestes a mudar.



A eToro pretende expandir-se para o mercado de corretagem de ações dos EUA no início de 2021 e desafiar a Robinhood na conquista de investidores novatos que apostaram em força no mercado acionista este ano. É um chamariz: fornecer uma rede de "negociação social" que permita a milhões de clientes em todo o mundo partilharem as suas façanhas e opiniões de mercado e reproduzirem as apostas com melhores desempenhos no sistema. Uma mistura de Facebook com eTrade.





A maior diferença da empresa face às rivais é o conceito de copytrading. Através de um simples botão, um cliente pode duplicar automaticamente as negociações de dezenas de outros clientes que a eToro designou como Investidores Populares.

Eles atuam como verdadeiros gestores de ativos. Smith comunica regularmente sobre os altos e baixos do mercado com os seus seguidores. Quando as ações afundaram no início de setembro, ele tranquilizou-os, pedindo que não entrassem em pânico.





A eToro paga aos Investidores Populares até 2,5% dos ativos que os acompanham. Smith, como o copytrader nº 1 do site, embolsa 1 milhão de dólares. Com o seu portefólio a subir 62% em 2020, tem atraído muitos recrutas.





Organizações de defesa do consumidor criticam a forma como a eToro e plataformas semelhantes têm transformado o mercado em algo parecido a um jogo. E, embora os investidores de retalho tenham escolhido alguns dos maiores vencedores durante a recuperação deste ano no mercado de ações, vários estudos mostram que ganhar no mercado com um portefólio gerido ativamente é quase impossível a longo prazo.





Yoni Assia, de 39 anos, cofundador da eToro com sede em Tel-Aviv, diz que o site não está dominado por negociações imprudentes e que a empresa recomenda que os seus clientes sejam cautelosos nos mercados. É apenas um novo modelo.





"As instituições financeiras tradicionais não oferecem uma experiência relevante para a nossa geração", disse Assia. "Esperamos que tudo seja em tempo real, móvel e social. É isso que diferencia a nossa plataforma."