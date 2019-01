Vencedores e perdedores nos mercados em 2018

Variação: +47%





O desempenho das acções da SAD do Benfica destoa do desempenho da equipa de futebol. Esta foi a cotada portuguesa que mais subiu na bolsa nacional, num ano em que o Futebol Clube do Porto "roubou" o penta à equipa da Luz, no final do campeonato 2017/2018, e em que é o líder na nova época desportiva, com quatro pontos de distância. Apesar deste contexto, as ações da SAD do Benfica somaram 47%, tornando-se assim na cotada portuguesa com o melhor desempenho em 2018. O F.C. Porto conseguiu um ganho de 6%. Já a SAD do Sporting somou cerca de 9%, num período marcado por polémicas, pelo ataque a Alcochete, que provocou a saída de vários jogadores e por novas eleições.