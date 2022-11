Wall Street abre o champanhe com declarações de Powell. Nasdaq escala 4%

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Wall Street fez a festa após as declarações do presidente da Reserva Federal norte-americana (Fed), que admitiu a possibilidade de um abrandamento do ritmo da subida das taxas de juro já em dezembro.

Depois das palavras de Powell, o Standard & Poor's 500 valorizou 3,09% para 4.080,11 pontos, tendo encerrado o mês de novembro a registar o segundo ganho mensal consecutivo, como não era visto desde agosto do ano passado.

Por sua vez, o industrial Dow Jones, terminou o dia a somar 2,18% para 34.589,77 pontos, ficando assim com pontuação 20% acima do mínimo registado no passado dia 30 de setembro.

Leia Também Europa fecha o mês em alta com esperança numa reabertura da China

Já o tecnológico Nasdaq Composite arrecadou 4,41%, para 11.468 pontos, renovando máximos de cerca de dois meses.

Os mercados foram animados pela palavras de Powell. O presidente da Fed reconheceu - em linha com as atas da última reunião de política monetária do banco central - a necessidade de abrandar o ritmo da subida das taxas de juro e apontou o encontro de dezembro, como a data em que tal pode acontecer.

Ainda assim, Powell frisou que se deve esperar por mais aumentos da taxa de referência para conduzir a inflação à meta dos 2%. "A História adverte fortemente contra o alívio prematuro [do endurecimento] da política monetária. Vamos manter o curso até que o trabalho esteja concluído", rematou.

O mercado antecipa assim, que ao contrário dos últimos quatro aumentos consecutivos de 75 pontos base, a taxa de fundos federais suba apenas 50 pontos base na próxima reunião do banco central norte-americano agendada para os dias 13 e 14 de dezembro. A taxa de juro diretora está agora fixada num intervalo entre 3,75% e 4%.