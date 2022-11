Abrandamento da Fed penaliza dólar e dá força ao ouro. Juros agravam antes da divulgação da inflação

08h28

Petróleo sobe com reunião da OPEP+ na mira. Frio impulsiona gás

Os preços do petróleo seguem a valorizar, um dia após dados esta terça-feira divulgados terem apontado para um recuo substancial das reservas de crude dos Estados Unidos.





O West Texas Intermediate (WTI) – negociado em Nova Iorque - avança 0,51% para 78,60 dólares por barril, enquanto o Brent do Mar do Norte, referência para as importações europeias, sobe 0,84% para 83,73 dólares por barril.



Segundo os dados divulgados ontem pela American Petroleum Institute (API), os stocks de crude nos Estados Unidos caíram em oito milhões de barris na semana que terminou a 25 de novembro.



Os investidores aguardam agora pela reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (grupo OPEP+), que decorre no próximo domingo, para perceber se haverá um novo corte na produção, tal como aconteceu em outubro.





Já no que diz respeito ao gás natural negociado em Amesterdão, os preços continuam a subir esta quarta-feira, à boleia das previsões de um arrefecimento da temperatura "acima do normal" na região.



Os preços do gás TTF - referência para o mercado europeu - sobem 1,34% para 138 dólares por megawatt-hora.