Wall Street ainda deu sinais de vida, mas nem ao terceiro dia conseguiu resistir às perdas

Wealth Management, em declarações à Bloomberg.

O comportamento dos índices do outro lado do Atlântico não replicou o dos europeus e os três principais índices norte-americanos terminaram o dia em terreno negativo - pela terceira sessão consecutiva.Este início de semana continua marcado, à semelhança da semana passada, por preocupações relativamente à política monetária levada a cabo pela Reserva Federal norte-americana, bem como pelos receios do impacto de uma recessão nos Estados Unidos.O industrial Dow Jones recuou 0,49% para 32.757,54 pontos, enquanto o S&P 500 desvalorizou 0,9% para 3.817,66 pontos. Já o tecnológico Nasdaq Composite perdeu 1,49% para 10.546,03 pontos.Os três índices estão, a apenas duas semanas até ao final de 2022, a caminho da sua pior queda desde 2008.Entre os principais movimentos de mercado esteve a Meta, que perdeu 4,14%, depois de a Comissão Europeia ter anunciado que alertou a dona do Facebook sobre alegadas violações do direito europeu da Concorrência, devido a abuso de posição dominante em matéria de publicidade."Parece-se muito com o que vimos na semana passada. A energia está a seguir os preços do petróleo e toda a gente está preocupada com uma recessão e altas taxas de juro e não há muitas notícias para reverter a tendência", explicou Rob Haworth, analista do US Bank"Por isso, o sentimento negativo está a reforçar o sentimento negativo, piorando-se a ele próprio", completou.