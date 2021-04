Wall Street cede terreno à espera de contas

O Dow Jones fechou a ceder 0,16%, para se fixar nos 33.745,40 pontos, e o Standard & Poor’s 500 deslizou 0,02%, para 4.127,99 pontos.O S&P 500 chegou durante a sessão a marcar um novo recorde, nos 4.131,76 pontos. O anterior máximo era 4.129,48 pontos e foi atingido na sexta-feira, quando o índice estabeleceu a terceira semana consecutiva de ganhos.Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite desvalorizou 0,36% para 13.850,00 pontos.As tecnológicas ainda entraram momentaneamente no verde, mesmo no final da sessão, mas acabaram por não aguentar o fôlego. A travar maiores perdas esteve o anúncio da Nvidia de que vai ter o seu primeiro processador destinado ao uso nos data centers, entrando assim no mercado da Intel (cujas ações caíram mais de 2% com esta notícia).No primeiro dia da conferência GTC 2021, a empresa anunciou o Nvidia Grace, uma CPU para servidores e supercomputadores que conta com tecnologia ARM (um tipo de chip que traz como principal característica a eficiência).Depois de um arranque de ano estridente, Wall Street esperava que os traders não profissionais começassem a gastar os seus cheques de estímulos, no valor de 1.400 dólares, no mercado acionista, sustentando cotadas populares como a Tesla e a Apple, refere a CNN. Mas, até agora, isso não parece estar a acontecer.Com efeito, os pequenos investidores, que ajudaram à euforia em torno da GameStop, não têm estado a acorrer para comprar as suas cotadas preferidas das tecnologias, meme stocks ou mesmo a exercer opções de compra de curto prazo com a ferocidade que revelaram em finais de janeiro e inícios de fevereiro, sublinha a CNN.Em finais de março, as compras por parte destes investidores diminuíram – e foi precisamente nessa altura que os cheques começaram a cair nas suas contas.Em janeiro e fevereiro, a população recebeu os cheques de estímulo no valor unitário de 600 dólares aprovados em dezembro, ainda sob a presidência de Donald Trump.No mês seguinte, os cheques de 1.400 dólares atribuídos no mais recente pacote de estímulos aprovado nos Estados Unidos, já sob a Administração Biden, começaram a chegar às contas bancárias dos norte-americanos.Estes cheques são de 1.400 dólares por pessoa, ou 2.800 dólares para os casais que apresentam o seu IRS conjunto, mais 1.400 dólares por cada filho dependente. Quem aufere até 75.000 dólares por ano recebe o cheque na íntegra (no caso dos casais, com rendimentos anuais até 150.000 dólares).Os valores dos cheques vão diminuindo conforme os rendimentos superem aqueles limiares, começando a deixar de ser atribuídos à medida que esses rendimentos superam os 80.000 dólares por pessoa (ou 160.000 por casal).Outro fator que justifica a prudência de hoje nos mercados acionistas prende-se com a aproximação da época de divulgação dos resultados trimestrais das empresas.