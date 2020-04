Wall Street com tendência mista em vésperas de contas da banca

O Dow Jones encerrou a perder 1,39% para 23.390,77 pontos e o Standard & Poor’s 500 recuou 1,01% para 2.761,63 pontos.

Em contrapartida, o tecnológico Nasdaq Composite conseguiu manter-se à tona e fechou a somar 0,48% para se fixar nos 8.192,42 pontos.

Os investidores estão já a descontar resultados aquém do esperado para a maioria das cotadas norte-americanas, que esta semana começam a reportar as suas contas do trimestre.

Os bancos JPMorgan Chase e Wells Fargo dão o pontapé de saída amanhã nesta nova "earnings season".

Também o Goldman Sachs divulgará esta semana os seus números, bem como outras cotadas de peso fora da banca.

O consenso dos analistas inquiridos pela Reuters estima que os lucros das cotadas do S&P 500 tenham uma queda homóloga de 9% nos primeiros três meses deste ano, comparando com a expectativa a 1 de janeiro, antes da pandemia se fazer sentir nos mercados, que apontava para um crescimento de 6,3%.

Já segundo as projeções da FactSet Research, os lucros das cotadas do S&P 500 deverão cair 7,3%, agregadamente, no primeiro trimestre – face aos valores de um ano antes.

A estimativa para o segundo trimestre é ainda pior, com os analistas auscultados pela FactSet Research a projetarem uma queda média de 15,1% dos lucros – o que, a suceder, rivalizará com o pior desempenho destas empresas desde a descida de 15,7% registada no terceiro trimestre de 2009 (o fim da Grande Recessão).

Na semana passada, que foi mais curta devido à Sexta-feira Santa, Wall Street terminou com um saldo positivo. A animar o sentimento dos investidores esteve a desaceleração do número de novos casos de covid-19, mas o que mais impulsionou foi o anúncio de um programa de apoio à economia anunciado pela Reserva Federal norte-americana, no valor de 2,3 biliões de dólares – que a Fed planeia injetar nas empresas e governos estaduais.

Na sessão de hoje, do lado dos ganhos estiveram em destaque as tecnológicas, o que animou o Nasdaq.