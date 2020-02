Wall Street contabiliza riscos de propagação do vírus e vive pior semana em 11 anos e meio

As bolsas norte-americanas fixaram a pior semana desde o outono de 2008, em plena crise financeira. Os receios de uma recessão decorrente da epidemia do coronavírus com origem na China afugentaram os investidores das ações.

Os principais índices do outro lado do Atlântico conseguiram recuperar algum fôlego na reta final da sessão, animados pelo facto de a Fed ter vindo dizer que está pronta a agir de forma apropriada para sustentar o crescimento do país e cortar os juros se for preciso.