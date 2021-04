Wall Street corrige em dia de subida dos juros da dívida

O Dow Jones fechou a ceder 0,36%, para se fixar nos 34.077,63 pontos, depois de na sexta-feira ter fixado um novo máximo de sempre nos 34.256,75 pontos.

Já o Standard & Poor’s 500 recuou 0,53%, para 4.163,27 pontos. Na negociação intradiária de sexta-feira tinha estabelecido um novo recorde nos 4.191,31 pontos.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite desvalorizou 0,98% para 13.914,76 pontos.

O Nasdaq foi o índice mais pressionado devido ao aumento dos juros da dívida dos EUA a 10 anos, que se agravaram para 1,591%. Chegaram a estar a a negociar hoje nos 1,617%, um nível bem acima do mínimo de várias semanas atingido a 15 de abril nos 1,528%.

A subida dos juros da dívida soberana tem pressionado sobretudo as cotadas do setor tecnológico, já que este contexto reduz o apetite por ações de elevado crescimento em prol de empresas que são vistas como tendo maior probabilidade de um bom desempenho com a retoma da economia.

Os investidores estão de olho no leilão de obrigações do Tesouro a 10 anos que decorrerá na quarta-feira.

Do lado dos ganhos, destaque para a GameStop, que encerrou a somar 6,39% para 164,37 dólares, depois do anúncio de que o presidente executivo, George Sherman, largará os comandos da empresa no final de julho – ou mais cedo, se for encontrado um sucessor antes disso.