Wall Street de novo em queda. Volatilidade impera e há uma nova "querida" do Reddit

O Dow Jones fechou a ceder 0,46%, para 31.391,52 pontos. Perto do final da sessão negociava no verde, mas acabou por não aguentar o fôlego. A 24 de fevereiro tocou nos 32.009,64 pontos, o valor mais alto de sempre.

Já o Standard & Poor’s 500 recuou 0,81% para 3.870,29 pontos. Na transação intradiária de 16 de fevereiro chegou aos 3.950,43 pontos – o que constituiu um novo máximo histórico.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite desvalorizou 1,69% para 13.358,79 pontos. O seu recorde está nos 14.174,56 pontos e foi fixado a 16 de fevereiro.

Os mercados financeiros têm estado bastante voláteis nas últimas sessões, numa altura em que os investidores tentam ver como se comportará a economia na próxima fase da pandemia de covid-19.

Veja-se: depois de afundar 4,9% na semana passada, o Nasdaq abriu esta semana a disparar 3%, naquele que foi o seu melhor dia desde novembro. O S&P 500, que caiu 2,5% na semana passada, subiu 2,4% na segunda-feira, a melhor sessão desde junho.

Hoje, depois de terem chegado a estar a subir, os principais índices bolsistas do outro lado do Atlântico acabaram por encerrar no vermelho.

Esta evolução de sobe-e-desce poderá prosseguir nos próximos dias e semanas, enquanto os intervenientes de mercado continuam a tentar perceber se um crescimento da atividade económica irá desencadear uma subida dos preços, sublinha a CNN Business.

"Mas Wall Street acredita que as ações conseguirão aguentar a tempestade, graças às campanhas de vacinação, ao apoio dos decisores políticos e a um ressurgumento dos lucros das empresas", acrescenta a mesma publicação.

Do lado dos ganhos nesta terça-feira, destaque para a Rocket Companies, que fechou a disparar 71,19% para 41,60 dólares. A empresa, um forte alvo das apostas na queda do preço (short positions) por parte de fundos de cobertura de risco, esteve a ser impulsionada pelos pequenos investidores da comunidade Reddit - que se uniram uma vez mais para fazer mossa a estes "hedge funds", comprando ações e fazendo subir os preços.

A Rocket Companies, sediada em Detroit, é a holding de várias marcas de serviços de consumo e finanças pessoais, crédito hipotecário e comércio eletrónico.