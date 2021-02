Manipulação, "short-selling" e gatos. O fenómeno GameStop escrutinado no Congresso

"DeepFucckingValue

Carolyn Maloney, democrata e membro do comité, disse que as ações da Robinhood, em limitar o acesso à entrada de novas ordens sobre a GameStop criaram "uma especulação e confusão". Vladimir Tenev, líder da aplicação de trading RobinHood, pediu desculpa pelo que aconteceu e compremeteu-se a "melhorar com isto", defendendo-se das acusações de que foi alvo de tornar Wall Street numa espécie de casino.



Tenev diz que apenas 2% dos seus utilizadores são "day traders" - investidores que, tipicamente, provocam maior volatilidade nos mercados. "Contrariamente ao que tem sido escrito em vários jornais, a maioria dos nossos utilizadores são investidores de longo-prazo", rematou.



3,4 mil milhões de dólares para servir de colateral e responder ao "clearing house".



Nesta audição, que juntou "hedge funds", a corretora Robinhood e outros intervenientes, tentava-se perceber se houve ou não manipulação de preços e de que forma agiram todos os atores desta história. As ações da retalhista de videojogos começaram o ano de 2021 a negociarem nos 18,84 dólares por ação e menos de um mês depois estavam a cotar nos 480 dólares. A escalada foi coordenada por milhões de investidores amadores, organizados no Reddit, numa tentativa de "ataque" a vários "hedge funds" que queriam a queda de várias cotadas, onde se incluía a GameStop. As ações desta empresa subiram 15.000% em nove meses.Entre os questionados nesta audiência estava Steve Huffman, líder do Reddit, que começou logo por dizer que "neste caso específico não vimos nenhum sinal de manipulação", acrescentando que o Reddit é "o lugar mais humano da Internet". Huffman defendeu a atividade no fórum Wall Street Bets como "dentro dos parâmetros normais". "O WallStreetBets pode parecer caótico visto de fora, mas o facto de estarmos aqui hoje significa que eles conseguiram levantar questões importantes sobre justiça no nosso sistema financeiro ", afirmou.Outras das pessoas ouvidas nesta audiência foi Jennifer Schulp, diretora de regulação financeira doas novas oportunidades para as pessoas ganharem dinheiro "devem ser bem-vindas e ampliadas", adiantando que o fenómeno GameStop não representa um "risco sistémico" para o mercado.Apesar de todo o escrutínio por parte dos membros do comité, a audição não conseguiu ainda trazer nenhuma nova informação sobre a possível manipulação e falta de transparência nos mercados financeiros nos Estados Unidos.A aplicação de "trading" Robinhood é uma das protagonistas deste fenómeno, sendo que foi através dela que muitas das ordens para comprar ações ou derivados da GameStop foram feitas. A corretora de Vladimir Tenev passou a estar no "olho do furacão" depois de terqualquer impacto na decisão da Robinhood em limitar o trading na GameStop ou em outros meme stocks". O mesmo afirmou Gabe Ploktin, líder da Melvin Capital, um fundo de investimento, dos vários que foram alvo deste ataque e que, em conjunto, perderam cerca de 12,5 mil milhões de dólares em janeiro



Críticas ao "payment for order flow"

A Robinhood, assim como o Citadel - que opera enquanto "hedge fund" e "market maker" (que serve de intermediário entre corretoras e clientes), estiveram debaixo de uma onda de críticas contra a sua atuação nos bastidores. Isto porque as aplicações de "trading" como a Robinhood, atuam segundo "payment for order flow". O representante Brad Sherman, democrata, sugeriu esta prática fosse examinada, uma vez que considera que muitos clientes destas corretoras não têm direito à chamada "best execution" ou seja, o caminho mais rápido e barato da sua ordem. "Todos os clientes estão a ser tratados de forma justa? E o "payment for order flow" é mesmo gratuito para o consumidor?", questionou, sugerindo que possa haver algum tipo de conluio entre a Robinhood e a Citadel, uma vez que 55% das ordens feitas na corretora passam pelas mãos da Citadel, de acordo com o SEC, o regulador do mercado nos Estados Unidos. Vladimir Tenev defendeu-se, alegando que a maioria das "best execution" são oferecidas pela Citadel. Quando tal não acontece, Tenev disse que a sua empresa procura outras alternativas.



Como é que o "payment for order flow" funciona? Imaginemos que o fluxo de ordens é o trânsito de uma cidade e o destino é o mercado. O principal objetivo destas ordens é chegar pelo melhor caminho possível ("best execution"). Então, quando um cliente pede para executar uma ordem, a corretora deve encontrar o trajeto mais eficiente.



Esta prática rendeu à Robinhood qualquer coisa como 687 milhões de dólares em 2020, de acordo com os ficheiros do SEC, que investigou a aplicação de "trading" por tentar enganar os seus clientes sobre garantirem "zero comissões", mas aumentarem os preços dos ativos. Uma operação que terminou numa coima de 65 milhões de dólares, em dezembro, para a Robinhood.



Brad Sherman, democrata, quis saber se um cliente da Robinhood teria direito ao mesmo preço por uma ordem intermediada pelo Citadel, do que uma ordem intermediada pela Fidelity (outro "marker maker"). Ken Griffin, líder do Citadel, acabou por não responder diretamente à questão do membro do comité.