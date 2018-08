Wall Street em alta ligeira à espera de acalmia na guerra comercial

As bolsas americanas fecharam a primeira sessão da semana em alta ligeira, a beneficiar da expectativa de que as negociações entre Pequim e Washington acalmem a tensão originada pela guerra comercial entre os dois países.

O Dow Jones subiu 0,35% para 25.758,69 pontos, enquanto o Nasdaq avançou 0,06% para 7.821,008 pontos. Já o S&P500 apreciou 0,29% para 2.858,32 pontos, conseguindo fechar em alta pela terceira sessão.

A imprensa internacional revela que responsáveis da China e dos EUA vão sentar-se à mesa das negociações entre 21 e 22 de Agosto, antes de entrarem em vigor tarifas dos EUA sobre 16 mil milhões de dólares de produtos importados da China. E a expectativa de que cheguem a um acordo para pôr termo à tensão da guerra comercial é elevada.

Os investidores estão também na expectativa para conhecerem as minutas da última reunião da Reserva Federal (Fed), que serão divulgadas esta semana. O mercado procura pistas sobre os próximos passos da política monetária. Os investidores estão confiantes de que em Setembro será anunciado um novo aumento de juros.

A semana será ainda marcada pela reunião de Jackson Hole, onde estarão os principais responsáveis da Fed dos EUA.

Em destaque, pela positiva, estiveram os títulos da SodaStream's, depois de ter sido notícia que a PepsiCo vai comprar a empresa por 3,2 mil milhões dólares. As acções da SodaStream's avançaram 9,44%. Já a Pepsi caiu 0,1% para 114,84 dólares.

A Tesla também conseguiu fechar no verde, recuperando de uma queda no início da sessão que chegou a superar os 5%. A pressão negativa dos títulos surgiu depois de terem sido publicadas algumas notícias que apontam para que Elon Musk esteja a ter maiores dificuldades do que o que deixa perceber no financiamento para retirar a Tesla de bolsa. A Reuters revelou que o fundo soberano da Arábia Saudita – fundo que a Musk sugeriu estar preparado para financiar a operação – estará em negociações para investir na Lucid Motors, aspirante a rival da Tesla. Contudo as acções da fabricante de automóveis foram recuperando terreno ao longo da sessão, fechando a subir 0,96% para 308,44 dólares.