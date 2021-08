Wall Street em recordes com contas da Disney a ajudarem

Carla Pedro cpedro@negocios.pt 13 de Agosto de 2021 às 21:09







... O índice industrial Dow Jones fechou a somar 0,04%, para 35.515,38 pontos, o que constituiu um novo recorde de fecho. Durante a sessão marcou um novo máximo histórico nos 35.610,57 pontos. Por seu lado, o Standard & Poor’s 500 avançou 0,16%, para 4.468 pontos, valor nunca alcançado num encerramento. Na negociação intradária tocou nos 4.468,37 pontos, nível nunca antes atingido. Já o tecnológico Nasdaq Composite ganhou 0,04% para 14.822,90 pontos. O seu máximo de sempre está nos 14.896,48 pontos e foi atingido na sessão de 5 de agosto. Os bons resultados trimestrais da Disney, reportados ontem depois do fecho de Wall Street, superaram as estimativas dos analistas e ajudaram aos ganhos do Dow e do S&P 500. Ao mesmo tempo, os sinais de arrefecimento da inflação e de forte recuperação dos lucros empresariais mantiveram os índices rumo à segunda semana consecutiva de ganhos. Saber mais Wall Street Standard & Poor's 500 Nasdaq Composite Dow Jones bolsa EUA

