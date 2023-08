Wall Street encerra no vermelho com olhos postos na inflação

Entre os principais movimentos de mercado, a empresa dona de casinos Penn Entertainment subiu 9,1%, depois de ter anunciado um acordo de dois mil milhões de euros com a Walt Disney para lançar um negócio de apostas desportivas. Por seu lado, a Walt Disney recuou 0,73%, antes de apresentar contas.

Ainda a centrar atenções estiveram dados da China que mostram que a segunda maior economia global entrou em deflação e que os preços dos produtos industriais diminuíram em junho, o que demonstra a dificuldade do país em reanimar a economia, depois da pandemia de covid-19.

Com os olhos postos nos dados da inflação de julho nos Estados Unidos, que serão divulgados esta quinta-feira e que vão ser essenciais para prever a decisão de política monetária da Reserva Federal, os principais índices nova iorquinos tiveram hoje uma sessão morna, com a cautela a prevalecer.É esperado a inflação de julho seja de 3,3% e, se assim for, será a subida mensal mais baixa dos últimos dois anos e meio, segundo um inquérito da Bloomberg aos analistas."O mercado está focado em perceber se a inflação está a desacelerar de forma rápida o suficiente para permitir que a Fed termine o ciclo de subida das taxas de juro", disse à CNBC o analista Bill Merz do US Bank Wealth Management, acrescentando que "a subida dos preços tem estado a desacelerar, mas ainda é demasiado elevada e a Fed está numa encruzilhada".O índice de referência S&P 500 perdeu 0,7% para 4.467,71 pontos, o industrial Dow Jones recuou 0,54% para 35.123,36 pontos e o tecnológico Nasdaq Composite desceu 1,17% para 13.722,02 pontos.