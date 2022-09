Wall Street encerra semana em mínimos de dois meses

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante



O S&P 500

perdeu 27,03 pontos, ou 0,69%, para 3.873,28 pontos, abaixo da linha psicológica dos 3.900 pontos, batendo mínimos de meados de julho. O "benchmark" mundial por excelência teve a pior queda semanal percentual. Já o Nasdaq Composite

desacelerou 103,60 pontos, ou 0,90%, para 11.448,76. O Dow Jones, por sua vez,

caiu 143,94 pontos, ou 0,46%, para 30.817,88.

"Foi uma semana difícil. Parece que o Halloween chegou mais cedo", indicou David Carter, diretor administrativo do JP Morgan em Nova York, citado pela Reuteurs.





"Estamos a enfrentar esta mistura tóxica de alta inflação, altas taxas de juros e baixo crescimento, o que não é bom para os mercados de ações." "Enquanto o mercado espera um grande aumento nos juros pela Fed na próxima semana, há uma tremenda incerteza e preocupação com os aumentos futuros", acrescentou o executivo. "A Fed está a fazer o que precisa de ser feito. E depois de alguma dor, os mercados e a economia vão recuperar."



Leia Também Fedex com maior tombo em 40 anos após resultados muito abaixo das expectativas "Enquanto o mercado espera um grande aumento nos juros pela Fed na próxima semana, há uma tremenda incerteza e preocupação com os aumentos futuros", acrescentou o executivo. "A Fed está a fazer o que precisa de ser feito. E depois de alguma dor, os mercados e a economia vão recuperar."

Wall Street voltou a tombar nesta sexta-feira com os receios dos investidores em relação a uma recessão económica. Os resultados muito abaixo dos esperado da Fedex, com a justificação de que a conjuntura está a afetar o desemepnho da empresa, abriu a porta para a especulação de que mais casos semelhantes surjam e derrubou os índices no final de uma semana já bastante turbulenta.