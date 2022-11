Wall Street fecha a sorrir em dia de ida às urnas

As bolsas norte-americanas voltaram a encerrar em terreno positivo esta terça-feira, num dia em que os investidores aguardam o resultado das eleições intercalares.O "benchmark" S&P 500 subiu 0,56% para 3.828,11 pontos, tendo fechado o terceiro dia consecutivo de ganhos. O índice conseguiu recuperar de algumas das perdas do início da sessão, provocadas pela queda da Bitcoin em bolsa, na sequência da notícia de que Binance chegou a acordo para comprar FTX Já o tecnológica Nasdaq Composite avançou 0,49% para 10.616,20 pontos e o industrial Dow Jones somou 1,02% para 33.160,83 pontos.Os avanços nas bolsas norte-americanas acontecem numa altura em que os investidores estão de olhos nos resultados eleitorais, sendo que as sondagens apontam para uma vantagem dos Republicanos no Congresso. A confirmar-se, o mandato do presidente Joe Biden poderá ter períodos conturbados pela frente.Além da ida às urnas, esta semana serão também divulgados os dados da inflação dos EUA em outubro, um indicador a que os investidores estão atentos na esperança de perceber os próximos passos da Reserva Federal norte-americana.Os analistas ouvidos pela Bloomberg acreditam que o índice de preços no consumidor terá abrandado no mês passado, mas, ainda assim, está muito aquém do objetivo da autoridade monetária, os 2%.