Wall Street fecha em alta com esperanças nas "Big Tech"

As bolsas de Nova Iorque encerraram com ganhos no dia em que quatro das gigantes tecnológicas - Apple, Amazon, Alphabet e Facebook - apresentam resultados. Os investidores têm esperança de sinais positivos destas cotadas e o Nasdaq foi o índice com melhor desempenho. O dia foi também marcado pelo anúncio de que o PIB da maior economia mundial cresceu 33,1% no terceiro trimestre, um ritmo recorde.O Dow Jones avançou 0,52%, para os 26.659,11 pontos, recuperando ligeiramente face aos mínimos desde 31 de julho registados na véspera. O S&P 500 ganhou uns mais robustos 1,19%, para os 3.310,11 pontos.Já o Nasdaq, onde as tecnológicas têm maior peso, ganhou 1,64%, fechando nos 11.185,59 pontos.Entre as "big tech" que hoje mostram as contas, a Apple subiu 3,71%, enquanto a Amazon ganhou 1,52%. A Alphabet, casa-mãe do Google, valorizou 3,05% e o Facebook avançou 4,92%.