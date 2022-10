Wall Street fecha no vermelho mas outubro cumpre o ditado de "bear market killer"

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Wall Street encerrou a sessão no vermelho e os juros da dívida norte-americana a dez anos agravaram-se na véspera da reunião da Reserva Federal norte-americana (Fed). Ainda assim, no acumulado do mês o balanço é positivo.

O industrial Dow Jones perdeu 0,39% para 32.732,95 pontos, enquanto o S&P 500 caiu 0,75% para 3.871,98 pontos. Já o tecnológico Nasdaq recuou 1,03% para 10.988,15 pontos.

Leia Também Europa regressa aos ganhos. Petróleo e ouro recuam

As ações de tecnologia do S&P 500 foram penalizadas, tal como o setor da energia, depois de uma fonte da Casa Branca ter indicado que o presidente norte-americano Joe Biden vai pedir ao Congresso para trabalhar numa legislação que tribute os lucros excessivos das empresas energéticas.

A sessão foi ainda marcada pela alta volatilidade das "meme stocks". A GameStop chegou a escalar quase 25% durante a sessão, depois de ter começado o dia a deslizar 0,92%. Por sua vez, a Bed Bath & Beyond ganhou mais de 9% depois de ter começado as negociações a cair 0,65%.

Durante o dia o sentimento de mercado foi ainda influenciado pela expectativa face à reunião de política monetária da Reserva Federal norte-americana (Fed) que começa esta terça-feira e termina no dia seguinte. O mercado antecipa um aumento de 75 pontos base taxa de referência, sucedido por uma subida de 50 pontos base em dezembro.

"Esta semana vai estar recheada de fatores assustadores, desde a reunião da Fed até aos dados do emprego na sexta-feira", comentou Paul Nolte, gestor de portefólio da Kingsview Investment Management em declarações à Bloomberg. "A expectativa é que a Fed sinalize um abrandamento do ritmo do ciclo agressivo de subida dos juros", acrescentou o especialista.

Embora outubro traga os pesadelos de 1929, 1987 e 2008, a realidade é que o padrão histórico dita que este seja um bom mês para os investidores em termos de retornos sobretudo em anos de eleições intercalares nos EUA, daí ter sido batrizado de "bear market killer" (algo como assassino do "bear market").



E este ano não foi exceção: durante este mês, o Dow Jones ganhou 13,95%, o S&P 500 valorizou 7,98% e o Nasdaq subiu 3,90%.

Além de outubro, no conjunto do trimestre, em anos de eleições intercalares o último e primeiro trimestres (do ano seguinte) costumam ser bons em termos de retornos, segundo a pesquisa da CFRA, citada pela agência norte-americana.