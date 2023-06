As bolsas norte-americanas encerraram no verde, com os investidores à espera de uma semana cheia – já que irão ser conhecidos a 13 de junho os números da inflação de maio e, no dia seguinte, será anunciada a decisão da Fed relativamente à política monetária dos EUA.

O setor tecnológico foi o que mais ímpeto deu ao movimento de subida na sessão desta quinta-feira, com a ajuda da Amazon, Nvidia, Apple e Tesla (a fabricante de veículos elétricos está cotada no S&P 500, mas também no tecnológico Nasdaq).

O índice industrial Dow Jones fechou a ganhar 0,50%, para 33.833,61 pontos, ao passo que o Standard & Poor’s 500 somou 0,62% para 4.293,93 pontos.

Já o tecnológico Nasdaq Composite avançou 1,02% para se fixar nos 13.238,52 pontos.

O índice de volatilidade CBOE, também conhecido como "barómetro do medo de Wall Street", caiu para um novo mínimo pré-pandémico, nos 13,66 pontos.

"Aquilo que estamos a ver é uma vontade dos investidores de se comprometerem", comentou à Reuters o principal estratega de investimento do grupo de gestão de ativos DWS, David Bianco.

Os investidores aguardam com expectativa pelos dados da inflação de maio, que serão divulgados na terça-feira, dia 13, bem como pela decisão de política monetária da Reserva Federal no dia seguinte.

Apesar de haver quem aponte para mais uma subida dos juros diretores, em 25 pontos base, para depois o banco central aliviar as suas restrições, há também quem estime que a Fed deixará a taxa dos fundos federais no atual intervalo entre 5% e 5,25% (mas este grupo considera elevada a probabilidade de um aumento na reunião de julho).

A Amazon fechou a ganhar 2,49% para 124,25 dólares, animada pelo facto de o Wells Fargo ter iniciado a cobertura da retalhista com uma recomendação de "overweight" (sobreponderação).

Já a Nvidia subiu 2,76%, a Apple avançou 1,55% e a Tesla pulou 4,58% – no dia em que se soube que quer construir uma fábrica em Valência, o que, a concretizar-se, será a sua segunda fábrica na Europa (já tem uma em Berlim) e a oitava a nível mundial.

Do lado das quedas, destaque para a GameStop, que afundou 17,89% depois de o investidor multimilionário Ryah Cohen ter assumido o cargo de "chairman" executivo – isto após a empresa de videojogos ter afastado o seu CEO e reportado prejuízos trimestrais acima do esperado.