Tesla quer construir fábrica de automóveis em Valência

A fabricante norte-americana de veículos elétricos Tesla está a negociar com a Generalitat Valenciana a construção de uma fábrica de automóveis elétricos na na área metropolitana de Valência, num investimento que pode ascender a mais de 4,5 mil milhões de euros, refere o El Economista.O jornal valenciano Levante-LMF já tinha avançado ontem que havia uma gigante de automóveis interessada em fechar um acordo com a comunidade valenciana para abrir uma fábrica naquela cidade espanhola, mas nome só foi revelado hoje. No caso de se concretizar, esta será a sétima fábrica da Tesla no mundo e a segunda na Europa (já tem uma em Berlim).Depois de avançado o nome da Tesla, a Generalitat emitiu uma nota em que deixa claro que o acordo ainda não foi fechado. "A Generalitat nega que haja um acordo fechado com a multinacional Tesla", diz na nota, citada pelo El Economista. Além disso, também não confirmou "as várias informações que têm surgido nesse sentido".O comunicado garante ainda que "a vontade do governo valenciano é continuar a trabalhar durante o seu atual mandato para que todas as negociações possam ser concluídas nos próximos meses", em referência aos projetos de 12 multinacionais que pretendem instalar-se na comunidade valenciana.Entre elas há algumas do setor automóvel no horizonte. A fábrica de baterias da Volkswagen vai começar a operar em 2026 na zona, enquanto a fábrica da Ford Almussafes vai começar a montar carros elétricos em meados da década.