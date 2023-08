Wall Street no vermelho com Apple a ceder perto de 5%

35.065,62

aumentou em 187 mil em julho, abaixo dos 200 mil esperados pelos analistas -, o que poderia aumentar as expectativas de que as subidas de juro da Reserva Federal (Fed) norte-americana estão a sortir efeitos, os salários continuaram a subir. O aumento dos salários é um dos indicadores a que os bancos centrais estão atentos, uma vez que um maior poder de compra pode continuar a alimentar a inflação



As bolsas norte-americanas encerraram mais uma sessão no vermelho, num dia em que a Apple viu a capitalização bolsista cair abaixo dos três biliões de dólares.A fabricante de dispositivos eletrónicos viu as ações desvalorizarem após ter reportado uma queda das receitas em praticamente todos os segmentos de produtos. A tecnológica perdeu 4,80% para os 181,99 dólares, com a capitalização bolsista nos 2.845,2 biliões. Também a Tesla e a Meta viram as ações recuarem 2,11% e 0,79%, respetivamente. Já a Amazon valorizou 8,27% para 139,57 dólares, máximos de quase um ano, impulsionada por resultados acima do esperado pelos analistas.O índice de referência S&P 500 perdeu 0,53% para 4.478,03 pontos, o industrial Dow Jones recuou 0,43% parapontos e o tecnológico Nasdaq Composite deslizou 0,36% parapontos.A pesar na negociação estiveram também novos dados do emprego nos Estados Unidos. Apesar de um abrandamento na criação de trabalho -