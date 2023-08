Lucros da Amazon atingem 6.750 milhões de dólares no 2.º trimestre e batem expectativas

Leia Também FTC acusa Amazon de usar táticas "manipuladoras" para levar clientes para o serviço Prime

A Amazon alcançou 6.750 milhões de dólares de lucro no segundo trimestre deste ano, um valor que compara com as perdas de dois mil milhões de dólares registadas em igual período de 2022, devido à desvalorização nas ações da fabricante de veículos elétricos Rivian, na qual a Amazon detém uma participação de cerca de 18%.Os resultados superam largamente os 3.635 milhões de dólares esperados pelos analistas ouvidos pela Refinitiv.As receitas entre abril e junho ascenderam a 134,4 mil milhões de dólares, mais 10,9% do que um ano antes. A empresa indica que sem o impacto cambial adverso a faturação teria crescido 11,1%. Também aqui a empresa bateu os 131,5 mil milhões de dólares estimados pelo mercado.A faturação da Amazon Web Services (AWS) atingiu os 22,1 mil milhões de dólares, acima dos 21,8 mil milhões previstos pelos analistas e também nas receitas publicitárias os números foram melhores que o esperado: 10,7 mil milhões de dólares contra 10,4 mil milhões.A empresa indicou ainda que para o terceiro trimestre espera faturar 138 mil a 143 mil milhões de dólares, o que corresponde a um crescimento homólogo de 9% a 13%. Este "guidance" tem implícito um impacto favorável de cerca de 120 pontos base nas taxas cambiais.A Amazon avança também que espera um lucro operacional entre 5,5 mil milhões de dólares e 8,5 mil milhões de dólares no presente trimestre, o que compara com os 2,5 mil milhões registados no terceiro trimestre de 2022.Depois da forte desvalorização das ações da Rivian no ano passado, que levaram a Amazon a registar, aliás, perdas nos dois primeiros trimestres de 2022, algo que não sucedia desde 2015, a fabricante de veículos elétricos tem vindo a recuperar em bolsa. No segundo trimestre deste ano, o impacto da reavaliação da participação na Rivian teve um impacto positivo de 200 milhões de dólares. Há um ano, a queda na cotação da Rivian penalizou as contas da Amazon em 3.900 milhões de dólares.Na negociação "after-hours", as ações da Amazon disparam 7,67%, para os 138,79 dólares. Na sessão de hoje, a gigante tecnológica tinha valorizado 0,55%, fechando nos 128,91 dólares por ação.Notícia atualizada às 21:32