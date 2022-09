Wall Street perde gás do arranque da sessão e fecha mista

Minneapolis, ter dito que um alívio ainda era possível.

As bolsas norte-americanas encerraram mistas, depois de um arranque de sessão em que o verde foi a cor dominante. A pressionar os índices estão as garantias dos representantes da Reserva Federal de que o banco central está comprometido em baixar a inflação.O "benchmark" S&P 500 oscilou entre ganhos e perdas, mas acabou por fechar com uma queda de 0,21% para 3.647,29 pontos. Isto depois de o presidente da Reserva Federal de St. Louis, James Bullard, se ter juntado ao grupo de membros da autoridade monetária que defendem a necessidade de mais subidas das taxas de juro. O sentimento dos investidores permaneceu amargo mesmo depois de Neel Kashkari, presidente da Fed deTambém o industrial Dow Jones cedeu 0,43% para 29.134,99 pontos. Ambos os índices fecharam a sexta sessão consecutiva no vermelho. Apenas o tecnológico Nasdaq Composite encerrou a negociação no verde: avançou 0,25% para 10.829,50 pontos.Os ativos de risco têm sofrido uma grande volatilidade desde que a Fed anunciou a terceira subida de 75 pontos base consecutiva das taxas de juro e alertou que há mais a caminho. Este alerta fez aumentar os receios de que uma recessão global pode estar mais próxima.